Заблокували рахунок в банку за борги? Як отримати можливість користуватися коштами

Арешт може бути накладено на будь-яку суму заборгованості

На початку травня 2023 року в Україні набули чинності зміни до законодавства, які розширили повноваження державних і приватних виконавців щодо арешту майна боржників. Відтепер за рішенням суду вони можуть накладати арешт на будь-які боргові зобов’язання, зокрема за кредитами, комунальними послугами, податками, аліментами та адміністративними штрафами.

Як розповіли у УГСПЛ, найчастіше відбувається блокування банківських рахунків через невиплачені кредити. Якщо ж був заблокований єдиний рахунок, на який, наприклад, надходить пенсія, то можна зарадити ситуації і не опинитися зовсім без грошей.

Боржники можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму, що не перевищує двох мінімальних зарплат (16000 гривень станом на лютий 2025 року) на місяць. Однак ця можливість не є автоматичною та вимагає звернення боржника до відповідних органів.

Як отримати доступ до коштів на арештованому рахунку

Потрібно звернутися із заявою до того, хто наклав арешт (держвиконавча служба чи приватний виконавець). У заяві слід зазначити номер потрібного рахунку та назву банківської установи, в якій він відкритий. Документ можна подати як у паперовій, так і в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису.

Якщо заборгованість вже була погашена, а арешт все ж наклали

Необхідно надати банку постанову про закриття виконавчого провадження та скасування арешту або звернутися до виконавця з проханням надіслати відповідний документ у банк.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках в банку можуть забрати квартиру боржника. Перед цим застосовуються інші способи стягнути борг.