Отримали борги у спадок? Чи зникають вони після смерті боржника

До складу спадщини входять не лише майно та активи, але й боргові зобов’язання

Банки та інші фінансові установи мають право стягувати заборгованість навіть після смерті боржника. Проте, для цього кредитори повинні дотримуватися певних законодавчих строків.

Як кажуть у "Безоплатній правничій допомозі", є два періоди, на які потрібно звернути увагу:

пів року з моменту отримання свідоцтва про право на спадщину

пів року з моменту, коли кредитор дізнався про прийняття спадщини або свідоцтво спадкоємцем.

Якщо час сплинув — кредитор не має права вимагати погашення боргу.

Адвокатське об`єднання "Вовк та Партнери" також зазначає, що потрібно правильно визначити розмір заборгованості — відповідальність за кредитними зобов’язаннями обмежується лише тією сумою, яка була зафіксована на момент смерті спадкодавця. Також спадкоємець має сплачувати тільки вимоги, які відповідають його частці спадку. Тобто при кредиті в 150 тисяч і спадщині в 50 тисяч, банк або кредитор не може претендувати на суму більшу за 50 тисяч.

Окрему увагу слід приділити можливості страхування кредиту. Багато банківських установ оформлюють страхові договори, які передбачають покриття боргу в разі смерті позичальника. У такому випадку, перш ніж виплачувати борг, спадкоємцям варто уточнити, чи був кредит застрахований.

Юристи також зазначають, що є можливість відмовитися від спадщини та не виплачувати борг. В "Безоплатній правничій допомозі" наголошують — для цього пишеться відповідна заява у нотаріуса, в разі претензії кредиторів — їм повідомляють про відмову від спадщини.

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