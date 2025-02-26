Заблокировали счета из-за долга? Как узнать точную сумму и оплатить исполнительной службе

Есть сразу несколько способов, один из которых позволяет одновременно и оплатить долг

Все больше граждан сталкиваются с неожиданным блокированием банковских счетов из — за ареста в связи с исполнительным производством. В большинстве случаев люди узнают это только тогда, когда не могут воспользоваться своими деньгами.

В Южном ГУ Минюста отмечают, что избежать таких ситуаций можно проверив долги и исполнительные производства в приложении "Дия". Отметим, что исполнительное производство – это взыскание долга на основании решения суда или других уполномоченных органов.

Как проверить арест средств в "Дие"

Авторизуйтесь в приложении "Дия". Выделите раздел "Сервисы". Выберите пункт "Исполнительное производство". Если у вас есть долги или штрафы, здесь будет отображена вся информация.

В "Дие" можно увидеть номер производства, сумму долга, постановления, вынесенные внутри производства, контактные данные исполнителя и т.д. Если "Дия" их не находит — высветится соответствующее сообщение, но есть и другие источники, где можно проверить состояние своих долгов.

Как проверить исполнительные производства в "Дие"

Проверка долгов через АСВП

Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП) может использоваться полноценно, если исполнитель направил в ваш почтовый адрес Постановление об открытии исполнительного производства с идентификатором доступа. Имея этот идентификатор, вы можете просматривать полную информацию о своем производстве онлайн.

Если исполнитель не направил постановление с идентификатором доступа, вы все равно можете производить поиск в системе по ФИО должника, чтобы узнать статус производства (например: "Остановлено", "Завершено", "Открыто").

Кроме того, АСВП позволяет должникам платить долги онлайн. Оплата производится через сайт АСВП asvpweb.minjust.gov.ua в блоке "Доступ сторон к исполнительному производству", нажав кнопку "Перейти к оплате". Квитанция об оплате будет отправлена по электронному адресу плательщика.

Где еще можно проверить долги?

Кроме "Дии" и АСВП, информацию об арестах можно узнать через:

Единый реестр должников erb.minjust.gov.ua

erb.minjust.gov.ua Онлайн-дом юстиции online.minjust.gov.ua

"Телеграф" ранее рассказывал, как пользоваться Единым реестром должников. Там можно также проверить и других людей, кроме себя, на наличие задолженностей и открытых исполнительных производств.