Перевірте себе і не тільки: як в Україні скористатись реєстром боржників

В реєстрі є не тільки боржники за аліментами, а й підприємства, що не платять зарплату

Для контролю за боржниками в Україні діє Єдиний реєстр боржників. Це офіційна електронна база Міністерства юстиції України, яка містить дані про осіб та підприємства, що мають невиконані фінансові або майнові зобов’язання за виконавчими провадженнями.

До Реєстру вносять боржників, щодо яких відкрито виконавче провадження. Це можуть бути:

Фізичні особи, які не сплатили аліменти, кредити, штрафи, комунальні послуги або інші борги

Юридичні особи (компанії, підприємства) з боргами за судовими рішеннями

Особи, які перешкоджають у побаченні з дитиною.

Як перевірити інформацію в реєстрі боржників?

Дані з Реєстру боржників доступні онлайн на сайті Міністерства юстиції України. Перевірити себе або іншу особу можна за допомогою ПІБ, ІПН або реєстраційного номера підприємства.

Потрібно або ввести прізвище та ім'я, або ж РНОКПП

Якщо офіційних боргів немає - записів не буде

Як видалити інформацію з реєстру?

Щоб вилучити своє ім’я з Реєстру боржників, потрібно:

Погасити борг – повністю виплатити заборгованість Отримати підтвердження – виконавча служба має зафіксувати факт оплати Дочекатися оновлення бази – після виконання зобов’язань боржника видаляють із Реєстру

Раніше "Телеграф" розповідав, що після смерті боржника його борги не зникають. Вони дістаються у спадок разом із майном, проте варто знати кілька важливих нюансів.