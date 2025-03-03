Малозабезпечена сім'я зі шести осіб, де є пенсіонери, може отримати понад 15 тис грн допомоги

Аби отримати таку суму, родина має дотримуватись певних умов

Малозабезпечені сім'ї в Україні мають право на грошову допомогу від держави. Розмір такої виплати напряму залежить від кількості працездатних та непрацездатних осіб, а також дітей.

Однак сім'ям, що претендують на значні суми допомоги, потрібно відповідати певним умовам. "Телеграф" розібрався, кому виплатять понад 15 тисяч гривень, використавши спеціальний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Отже, аби малозабезпеченій сім'ї мати майже 15800 гривень допомоги, вона має складатись зі двох працездатних батьків, двох пенсіонерів та двох дітей віком до 6 років і мати сукупний дохід за шість місяців у 0 гривень.

Варто зауважити, що ця сума є приблизною і вона не завжди буде такою самою, яку нарахують органи соціального захисту населення. Це пов'язано з тим, що особа, яка вирішила самостійно вирахувати розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що малозабезпечена родина, яка складається лише з пенсіонера, також може отримати соцдопомогу.