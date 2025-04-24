Ліну Костенко та Бернара-Анрі Леві нагородять медаллю Шептицького "за відданість правді"

Лауреатами нагороди та медалі імені Митрополита Андрея Шептицького у 2025 році стануть українська поетеса та письменниця Ліна Костенко, а також французький філософ та кінорежисер Бернар-Анрі Леві.

Цьогорічна церемонія вручення нагороди запланована на середу, 30 квітня, у Вашингтоні.

У 2025-му медаль імені Митрополита Шептицького вручається "за визнання безстрашної відданості справедливості та правді".

Митрополит Андрей Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву з 1901 по 1944 роки. Єврейська громада особливо шанує митрополита за те, що у часи Другої світової війни він допоміг врятувати життя понад 150 євреїв, ризикуючи власним життям. Шептицький використав мережу монастирів УГКЦ, щоб заховати там єврейських дітей. Відкрито виступав проти політики гітлерівської Німеччини, у листах до Папи Римського Пія XII писав про масові вбивства, які нацисти вчиняли на території сучасної України. Застерігав своїх парафіян не брати участі у подібних звірствах: відомим є його пастирське послання "Не убий" від 1942 року.

Вручення нагороди та медалі імені Митрополита Андрея Шептицького – це щорічна подія, яку у 2012 році започаткувала Єврейська конфедерація України. З 2013-го рівноправним партнером у виборі та врученні нагороди стала недержавна організація "Українсько-єврейська зустріч".

Лауреатів оголосять президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін та голова ради директорів "Українсько-єврейської зустрічі" Джеймс Костянтин Темертей.

Ліна Костенко є найвидатнішою українською поетесою. За часів радянської влади її твори були заборонені через теми, які вона порушувала: захист людської гідності та права націй на самовизначення. Вона твердо стояла на захисті ідентичності та прав євреїв, поляків, татар та інших народів, які постраждали від тоталітарних систем. Її твори надихають українців у їхній боротьбі з російськими окупантами. Ліна Костенко завжди була голосом правди – однієї з базових цінностей, яких дотримувався Митрополит Шептицький.

Бернар-Анрі Леві – французький філософ, кінорежисер, автор 49 книг і 9 фільмів. Леві є одним із найвидатніших західних інтелектуалів у захисті демократії. У 2014 році виступав перед учасниками Революції Гідності на Майдані Незалежності у Києві. Представляв президента Франції на 75-й річниці вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру. Підтримує український народ у його опорі російській агресії. Є автором трьох документальних фільмів про Україну: "Чому Україна" (2022), "Слава Україні" (2023) та "Героям Слава" (2023). Його четвертий фільм про Україну – "Наша війна" – з’явиться влітку 2025 року. Робота Леві узгоджується зі спадщиною моральної мужності Митрополита Шептицького, зокрема в його захисті прав людини та єврейського народу.

Церемонія відбудеться у середу, 30 квітня, у Вашингтоні.

Коли: о 18:15 за вашингтонським часом (в Україні це уже буде 1:15 четверга, 1 травня).

Де: 1st St SE, Washington DC 20515, USA. U.S. Capitol Visitor Center, Room SVC 201-200.

Контакти: ioffe_inna@ukr.net тел./WhatsApp 380503823423, 972547243470

або annachernovaa@gmail.com тел./WhatsApp 380667855016

Пряма трансляція церемонії відбудеться на YouTube-каналі Єврейської конфедерації України та на YouTube-каналі Бориса Ложкіна.

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