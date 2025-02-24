В сім'ї троє студентів, а зарплата батьків - мінімальна. Якою буде виплата

Сума вирахувана на основі мінімальної зарплати батьків

Малозабезпечені родини в Україні мають право на соціальну допомогу. Її сума коливається залежно від сукупного доходу родини, кількості дітей, а також непрацездатних та працездатних осіб.

Якою буде соцдопомога для сім'ї з трьома дітьми студентами та двома працездатними матір'ю та батьком, дохід яких складає лише мінімальна заробітна, з'ясував "Телеграф", Для цього був використаний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Уявімо, що малозабезпечена родина складається зі трьох дітей віком від 18 до 23 років, працездатної мати та батька, а їх сукупний дохід за півроку складає 96000 гривень, тобто щомісячні 8 тисяч гривень на кожну працездатну особу, то їм виплачуватимуть по 805,40 гривень.

Однак ця сума не остаточна. Вона та та допомога, яку вирішить виплатити орган соціального захисту населення, можуть відрізнятись через те, що під час вираховування суми сукупного доходу особи могли припуститись помилки та не врахувати якусь додаткову виплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку виплату претендує одинока мати, що виховує школяра і заробляє менше мінімалки.