Малообеспеченная семья из шести человек, где есть пенсионеры, может получить более 15 тыс грн помощи

Чтобы получить такую сумму, семья должна придерживаться определенных условий

Малообеспеченные семьи в Украине имеют право на денежную помощь от государства. Размер такой выплаты напрямую зависит от количества трудоспособных и нетрудоспособных лиц, а также детей.

Однако семьям, претендующим на значительные суммы помощи, следует соответствовать определенным условиям. "Телеграф" разобрался, кому выплатят более 15 тысяч гривен, использовав специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Итак, чтобы малообеспеченной семье иметь почти 15800 гривен помощи, она должна состоять из двух трудоспособных родителей, двух пенсионеров и двух детей младше 6 лет и иметь совокупный доход за шесть месяцев в 0 гривен.

Стоит заметить, что эта сумма является приблизительной и она не всегда будет такой же, которую начислят органы социальной защиты населения. Это связано с тем, что лицо, решившее самостоятельно вычислить размер помощи, могло допустить ошибку при вычислении совокупного дохода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что малообеспеченная семья, состоящая только из пенсионера, также может получить соцпомощь.