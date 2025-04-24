Росія виправдовує кривавий удар по Україні моторошними фейками

Традиційно Росія не може зізнатися у скоєнні удару по цивільних у столиці

Російські пропагандисти розповсюджують фейки у спробах виправдати свої масовані нічні ракетні удари по цивільних у Києві та інших містах України. Крім того, вони запускають у мережу неймовірні вигадки, які стосуються постраждалих у цій атаці.

Про це пише Центр протидії дезінформації. Росіяни брешуть, що удари по цивільних відбулися нібито "через роботу українського ППО".

"Пропагандистські ресурси Росії традиційно стверджують, що удари по цивільних — це нібито наслідок дій українських ППО, тому що армія Росії б’є "виключно по військовим цілям", - пише ЦПД.

Також пропагандисти поширюють вигадки про нібито "забір органів" рятувальниками у поранених цивільних людей.

"Подібна хвиля фейків є типовою тактикою російської пропаганди, щоб спробувати зняти з себе відповідальність за відверті терористичні удари та вбивства цивільних людей в Україні", — зазначають у ЦПД.

Деталі атаки

У ніч проти 24 квітня росіяни атакували Київ ракетами.

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС України, внаслідок вибухів сталися руйнування у житлових будинках. Також виникли пожежі у гаражах, адмінбудівлях, нежитлових будинках. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Пожежники ліквідували спалах.

За попередніми даними, загинуло 9, постраждали понад 70 людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 квітня росіяни атакували ракетами Україну. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пише, що під ударом було 9 регіонів країни. Загалом рятувальники вже ліквідували близько 40 вогнищ займання.