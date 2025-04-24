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Росія виправдовує кривавий удар по Україні моторошними фейками

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Росіяни розповсюджують фейки про удар по Києву Новина оновлена 24 квітня 2025, 10:41
Росіяни розповсюджують фейки про удар по Києву. Фото Колаж "Телеграфу"

Традиційно Росія не може зізнатися у скоєнні удару по цивільних у столиці

Російські пропагандисти розповсюджують фейки у спробах виправдати свої масовані нічні ракетні удари по цивільних у Києві та інших містах України. Крім того, вони запускають у мережу неймовірні вигадки, які стосуються постраждалих у цій атаці.

Про це пише Центр протидії дезінформації. Росіяни брешуть, що удари по цивільних відбулися нібито "через роботу українського ППО".

"Пропагандистські ресурси Росії традиційно стверджують, що удари по цивільних — це нібито наслідок дій українських ППО, тому що армія Росії б’є "виключно по військовим цілям", - пише ЦПД.

Також пропагандисти поширюють вигадки про нібито "забір органів" рятувальниками у поранених цивільних людей.

"Подібна хвиля фейків є типовою тактикою російської пропаганди, щоб спробувати зняти з себе відповідальність за відверті терористичні удари та вбивства цивільних людей в Україні", — зазначають у ЦПД.

Деталі атаки

У ніч проти 24 квітня росіяни атакували Київ ракетами.

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС України, внаслідок вибухів сталися руйнування у житлових будинках. Також виникли пожежі у гаражах, адмінбудівлях, нежитлових будинках. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Пожежники ліквідували спалах.

За попередніми даними, загинуло 9, постраждали понад 70 людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 квітня росіяни атакували ракетами Україну. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пише, що під ударом було 9 регіонів країни. Загалом рятувальники вже ліквідували близько 40 вогнищ займання.

Теги:
#Київ #Росія #Вибухи #Пропаганда #Атака #Фейки #ЦПД