Малозабезпечена родина отримає допомогу, навіть якщо в ній тільки пенсіонер

Сім'я може складатись з однієї особи

Малозабезпечені родини в Україні, які мають право на грошову допомогу від держави, можуть складатись не лише з батьків чи дітей, а також пенсіонерів чи осіб з інвалідністю, тобто з 1 людини. У такому випадку сума виплати буде значно меншою.

Якою точно очікується сума виплати для родини, де є лише непрацездатна особа, розбирався "Телеграф". За допомогою ми звернулись до спеціального калькулятора на сайті "П'яточок".

Тож, якщо малозабезпечене домогосподарство складається лише з непрацездатного пенсіонера, дохід якого за півроку всього 12 тисяч гривень, тобто щомісячна пенсія у 2 тисячі гривень, то йому державою передбачено 361,0 гривень допомоги.

Однак сума, яка була вирахувана в калькуляторі може відрізнятись від тієї, що призначить орган соціального захисту населення. Це пов'язано з тим, що особа, яка вирішила самостійно вирахувати розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу родини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може родина з 5 осіб, де працює тільки батько, розраховувати на високу соціальну допомогу.