Сім'я з одної працездатної особи без дітей. На яку виплату вона розраховує

Сума буде нижче прожиткового мінімуму

Малозабезпечені родини в Україні за дотримання певних умов мають право на грошову допомогу від держави. Однак не обов'язково, аби сім'я мала дітей або складалась з понад 2 членів включно.

Якою очікується сума виплати для сім'ї, де є тільки одна працездатна особа, розрахував спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок", передає "Телеграф". Однак аби отримувати цю допомогу, чоловікові або жінці необхідно дотримуватись однієї умови.

Тож, якщо малозабезпечене домогосподарство складається лише з працездатного українця, дохід якого за півроку 0 гривень, то йому державою передбачено 1816,80 гривень допомоги.

Але варто зауважити, що сума, яка була вирахувана в калькуляторі, може відрізнятись від тієї, що призначить орган соціального захисту населення. Адже сума залежить не лише від кількості дітей та осіб в сім'ї, а й сукупного доходу, під час вирахування якого людина могла припуститись помилки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що те, сім'я, де є двоє працездатних осіб, також має право на допомогу через малозабезпеченість.