Виконавче провадження: як дізнатися про борги та уникнути блокування рахунків

Виконавче провадження можна перевірити кількома способами

З кожним днем зростає кількість українців, які стикаються з несподіваним блокуванням банківських рахунків через виконавчі провадження. Це відбувається через накопичення різноманітних боргів: від несплачених штрафів за порушення ПДР до боргів за комунальні послуги та аліменти.

Виконавче провадження – це примусове виконання судових рішень та рішень інших органів, якщо боржник добровільно не виконує свої зобов'язання. Після відкриття провадження інформація про боржника автоматично потрапляє до Єдиного реєстру боржників.

Державний виконавець розпочинає пошук офіційних джерел доходу, банківських рахунків, майна боржника, щоб стягнути борг. Також перевіряється майновий стан боржника за місцем проживання, і в разі виявлення майна – воно описується для подальшої реалізації.

Щоб своєчасно дізнатися про наявність виконавчого провадження та уникнути неприємних сюрпризів, можна скористатися кількома сервісами:

Єдиний реєстр боржників: тут можна знайти інформацію про боржника, орган, який видав виконавчий документ, виконавця, номер провадження та категорію стягнення.

тут можна знайти інформацію про боржника, орган, який видав виконавчий документ, виконавця, номер провадження та категорію стягнення. Мобільний додаток "Дія": у розділі "Послуги" оберіть "Виконавчі провадження" та перевірте статус своїх проваджень.

у розділі "Послуги" оберіть "Виконавчі провадження" та перевірте статус своїх проваджень. Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП): якщо виконавець надіслав постанову з ідентифікатором доступу, ви зможете переглянути повну інформацію онлайн. Якщо ідентифікатора немає, можна шукати інформацію за ПІБ боржника.

якщо виконавець надіслав постанову з ідентифікатором доступу, ви зможете переглянути повну інформацію онлайн. Якщо ідентифікатора немає, можна шукати інформацію за ПІБ боржника. Вебпортал "Онлайн будинок юстиції": авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису, щоб отримати доступ до інформації та сплатити заборгованість онлайн.

авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису, щоб отримати доступ до інформації та сплатити заборгованість онлайн. Виконавчі служби, нотаріуси, реєстратори: ви також можете звернутися безпосередньо до цих органів для отримання інформації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у боржників майно стали вилучати частіше, однак є певні речі, які не можуть забрати. Серед них — не тільки те, що необхідно для виживання.