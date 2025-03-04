Боржник чи ні? 7 способів миттєво дізнатися про ваші комунальні борги

Обирати можна різні способи, але найкраще — дізнаватись у постачальника

Накопичення боргів може призвести до неприємних наслідків, таких як відключення послуг або судові позови. Щоб уникнути подібних ситуацій, важливо регулярно перевіряти наявність заборгованості.

"Телеграф"нагадує, що ще до того, як борги стануть критичними, можна дізнатись суму заборгованості та спробувати реструктуризувати її. Зазвичай, комунальні служби йдуть на зустріч споживачеві.

Як можна дізнатися заборгованість за комунальні послуги

Звернутися до своєї житлово-експлуатаційної компанії (ЖЕК) або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Для отримання даних достатньо повідомити ПІБ платника та адресу.

Відділення "Укрпошти" також може надавати цю інформацію, при оплаті комунальних послуг. Для цього потрібно повідомити ПІБ, номер особового рахунку споживача або адресу.

У відділенні банку співробітник вводить номер особового рахунку та озвучує інформацію про заборгованість.

Перевірити наявність заборгованості можна самостійно у мобільному застосунку банків у розділі комунальних платежів. Наприклад, в Приват24 чи Ощад 24/7.

Сайти постачальників послуг та особистий кабінет споживача дозволяє перевірити нарахування та оплати по власному особовому рахунку, переглянути історії показників лічильників тощо.

Особистий кабінет на сайті «Нафтогазу»

Якщо ситуація вже вийшла з-під контролю і відбувся суд — в Україні діє реєстр боржників, де можна дізнатися про борги з оплати ЖКП, за якими відкрито виконавче провадження. Також ці дані з’являються в "Дії".

Раніше "Телеграф" розповідав, із якими наслідками зіткнуться ті, хто не платить за комунальні послуги. Вони не тільки ризикують своїм майном.