Банк у боржника може забрати квартиру: за яку суму боргу та як це відбувається

Чи можуть забрати житло за борги під час воєнного стану: пояснення юриста

Якщо житло, взяте в іпотеку до 17 березня 2022 року, забрати не можуть до кінця воєнного стану, навіть якщо перестати платити по кредиту, то в інших випадках це можливо. Теоретично банк або мікрофінансова організація (МФО) можуть вилучити житло боржника, але для цього потрібне дотримання чіткої юридичної процедури.

Юрист Гарячої лінії АПУ з питань, пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев пояснив, що стягнення нерухомого майна можливе лише через суд та в межах виконавчого провадження. Для цього необхідно:

Отримати судове рішення про стягнення заборгованості з боржника.

Видати кредитору виконавчий лист, з яким він звертається до державного або приватного виконавця.

Відкрити виконавче провадження.

Насамперед стягнути наявні грошові кошти боржника.

Якщо коштів недостатньо, задовольнити вимоги кредитора шляхом реалізації нерухомого майна.

Житло підлягає арешту, опису, оцінці, а потім його реалізують на електронному аукціоні.

За який борг можуть відібрати квартиру?

Якщо заборгованість перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати (станом на 2024 рік це 160 000 грн при мінзарплаті 8000 грн/місяць), житло можуть вилучити для погашення боргу.

Важливий нюанс

Якщо боржник або його майно перебувають на території активних бойових дій чи тимчасово окупованій території, виконавець не має права ініціювати процедуру вилучення житла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за борги можуть не тільки забрати квартиру, а й від’єднати її від постачання електроенергії. "Відрізають" світло з двома місяцями заборгованості або ж сумою в 3 000 грн.