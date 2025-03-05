Можно потерять имущество: за какие долги будут забирать вещи

Изъятие имущества должника возможно только по решению суда, которое вступило в законную силу

Изъятие имущества из-за долгов – это крайняя мера, применяемая в тех случаях, когда должник не выполняет своих обязательств перед кредитором. Изъятие имущества возможно только на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Эта процедура регулируется Законом "Об исполнительном производстве" и другими нормативно-правовыми актами. Долг может возникнуть по разным причинам: неуплата кредита, коммунальных услуг, алиментов, штрафов и т.п. Как это происходит?

После получения решения суда кредитор обращается в государственную исполнительную службу или частный исполнитель для открытия исполнительного производства.

Исполнитель совершает действия, направленные на принудительное исполнение решения суда, включая изъятие имущества должника.

Изымать имущество начинают только если у должника нет других источников погашения долга, например денежных средств на счетах.

Какое имущество могут изъять

Это может быть движимое имущество (автомобиль, бытовая техника, ювелирные изделия и т.п.) или недвижимое имущество (квартира, дом, земельный участок). Если у должника есть единственное жилье, оно не подлежит взысканию, если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат. Это правило также касается земельного участка, на котором расположено это жилье.

"Телеграф" рассказывал, что существует перечень имущества, которое не подлежит изъятию, например, предметы первой необходимости. Среди них — холодильник, личные вещи, телевизор и т.д.