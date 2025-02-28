У боржників все частіше вилучають майно: що не можуть забрати

У боржників можуть вилучати майно, але з винятками

У 2024 році кількість випадків стягнення майна за виконавчими документами зросла на 24% і досягла 15,6 тисячі. Виконавці можуть накладати арешт на майно боржників для його подальшої реалізації, однак є перелік речей, які не підлягають вилученню.

До таких винятків належать предмети першої потреби:

особисті речі,

засоби гігієни,

ліки,

мінімальний набір меблів,

холодильник,

телевізор,

персональний комп’ютер

один мобільний телефон на особу.

Також під захистом залишаються запаси продуктів на три місяці, майно для здійснення релігійних обрядів і професійної діяльності, а також сільськогосподарські тварини та насіння для посіву. Люди з інвалідністю можуть зберегти допоміжні засоби реабілітації та спеціально надані їм транспортні засоби.

Стягнення за виконавчими документами насамперед застосовується до грошових коштів боржника у гривнях та іноземній валюті, а також до інших цінностей, включно з банківськими рахунками, вкладами та рахунками в цінних паперах.

Якщо коштів і цінностей недостатньо для виконання зобов’язань, стягнення переходить на інше майно боржника, за винятком того, яке захищене законом. Боржник може самостійно вказати майно, що має бути стягнуто в першу чергу, проте остаточне рішення щодо черговості приймає державний виконавець.

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