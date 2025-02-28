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У боржників все частіше вилучають майно: що не можуть забрати

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Борги можуть привести і до втрати нерухомості Новина оновлена 28 лютого 2025, 09:45
Борги можуть привести і до втрати нерухомості. Фото freepik.com

У боржників можуть вилучати майно, але з винятками

У 2024 році кількість випадків стягнення майна за виконавчими документами зросла на 24% і досягла 15,6 тисячі. Виконавці можуть накладати арешт на майно боржників для його подальшої реалізації, однак є перелік речей, які не підлягають вилученню.

До таких винятків належать предмети першої потреби:

  • особисті речі,
  • засоби гігієни,
  • ліки,
  • мінімальний набір меблів,
  • холодильник,
  • телевізор,
  • персональний комп’ютер
  • один мобільний телефон на особу.

Також під захистом залишаються запаси продуктів на три місяці, майно для здійснення релігійних обрядів і професійної діяльності, а також сільськогосподарські тварини та насіння для посіву. Люди з інвалідністю можуть зберегти допоміжні засоби реабілітації та спеціально надані їм транспортні засоби.

Стягнення за виконавчими документами насамперед застосовується до грошових коштів боржника у гривнях та іноземній валюті, а також до інших цінностей, включно з банківськими рахунками, вкладами та рахунками в цінних паперах.

Якщо коштів і цінностей недостатньо для виконання зобов’язань, стягнення переходить на інше майно боржника, за винятком того, яке захищене законом. Боржник може самостійно вказати майно, що має бути стягнуто в першу чергу, проте остаточне рішення щодо черговості приймає державний виконавець.

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Теги:
#Борги #Майно