У боржників все частіше вилучають майно: що не можуть забрати
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У боржників можуть вилучати майно, але з винятками
У 2024 році кількість випадків стягнення майна за виконавчими документами зросла на 24% і досягла 15,6 тисячі. Виконавці можуть накладати арешт на майно боржників для його подальшої реалізації, однак є перелік речей, які не підлягають вилученню.
До таких винятків належать предмети першої потреби:
- особисті речі,
- засоби гігієни,
- ліки,
- мінімальний набір меблів,
- холодильник,
- телевізор,
- персональний комп’ютер
- один мобільний телефон на особу.
Також під захистом залишаються запаси продуктів на три місяці, майно для здійснення релігійних обрядів і професійної діяльності, а також сільськогосподарські тварини та насіння для посіву. Люди з інвалідністю можуть зберегти допоміжні засоби реабілітації та спеціально надані їм транспортні засоби.
Стягнення за виконавчими документами насамперед застосовується до грошових коштів боржника у гривнях та іноземній валюті, а також до інших цінностей, включно з банківськими рахунками, вкладами та рахунками в цінних паперах.
Якщо коштів і цінностей недостатньо для виконання зобов’язань, стягнення переходить на інше майно боржника, за винятком того, яке захищене законом. Боржник може самостійно вказати майно, що має бути стягнуто в першу чергу, проте остаточне рішення щодо черговості приймає державний виконавець.
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