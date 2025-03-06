Обділили навіть мінімальною надбавкою. У кого з українців не виростуть пенсії після березня

Такі обмеження стосуються трьох категорій громадян

У березні 2025 року в Україні почали проводити індексацію для 10 мільйонів громадян. Однак перерахування виплат відбудеться не для всіх.

На збільшені пенсійні нарахування не розраховують судді, особи, що мають високі пенсії та ще одна категорія українців. Про це повідомив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, передає Socportal.

Тож, пенсію у березні не підвищать:

Суддям у відставці, які отримують пенсію за спеціальними умовами;

Пенсіонерам, що мають виплати від 23 610 гривень і вище;

Особам, які на лютий 2025 року отримували пенсійні або соціальні виплати в розмірі 2 361 гривні.

Остання категорія українців не отримає нові суми через те, що виплати в цьому розмірі прив'язані до прожиткового мінімуму, який уже другий рік не змінюється.

"Таким чином, індексація не поширюється на найменш захищені верстви населення, включно з особами з інвалідністю з дитинства, які отримують державну соціальну допомогу. Ці виплати не вважаються пенсією, тому на них не поширюється постанова про підвищення", — пояснили у виданні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може вийти на пенсію в 50 років та мати 17 тисяч гривень.