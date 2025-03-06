Обделили даже минимальной надбавкой. У кого из украинцев не вырастут пенсии после марта

Такие ограничения касаются трех категорий граждан

В марте 2025 года в Украине начали проводить индексацию для 10 миллионов граждан. Однако перечисление выплат произойдет не для всех.

На увеличенные пенсионные начисления не рассчитывают судьи, лица, имеющие высокие пенсии и еще одна категория украинцев. Об этом сообщил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, передает Socportal.

Итак, пенсию в марте не повысят:

Судьям в отставке, которые получают пенсию по специальным условиям;

Пенсионерам, имеющим выплаты от 23 610 гривен и выше;

Лицам, которые на февраль 2025 года получали пенсионные или социальные выплаты в размере 2 361 гривны.

Последняя категория украинцев не получит новые суммы из-за того, что выплаты в этом размере привязаны к прожиточному минимуму, который уже второй год не меняется.

"Таким образом, индексация не распространяется на наименее защищенные слои населения, включая лиц с инвалидностью с детства, которые получают государственную социальную помощь. Эти выплаты не считаются пенсией, поэтому на них не распространяется постановление о повышении", — пояснили в издании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может выйти на пенсию в 50 лет и иметь 17 тысяч гривен.