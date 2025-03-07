Додаткові декілька років. Хто з українців отримає їх за період безробіття

В страховий стаж зарахують етапи, коли особа навчалась

До страхового стажу українців можуть не зарахувати певні періоди безробіття. Зокрема мовиться про етап, коли особа навчалась після 2004 року.

Правила про зарахування років до страхового стажу змінились з 1 січня 2004 року, коли ухвалили закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", як пояснив пенсійний експерт Сергій Коробкін, передає "На пенсії".

Він нагадує, що раніше до стажу включались періоди навчання, але з 2004 року ці правила не діють. Адже для зарахування стажу особі чи роботодавцю замість свого працівника потрібно сплачувати страхові внески, але під час навчання цього ніхто не робить. Вихід в цій ситуації один — докупити ці роки в Пенсійному фонді України.

Які роки не впишуть у трудову книжку після 2004 року:

очного навчання у вишах, технікумах, училищах;

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

навчання в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі;

роботи за кордоном, якщо це не передбачено міжнародними пенсійними договорами, що ратифіковані Україною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого з українців не виростуть пенсії після березня.