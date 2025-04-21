Причетні до війни в Україні? Німецька компанія рік постачала російському оборонпрому важливий метал

Керівництво компанії попри наявні докази заперечує, що постачало матеріали для російської оборонної промисловості

Російська оборонна промисловість понад рік отримувала хром, метал стратегічного значення, від німецької компанії, яка налагодила постачання в обхід санкцій. Компанія за рік продала оборонпрому Росії понад половину річного російського обсягу імпорту хрому.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt. Мова йде про відому в Німеччині компанію EKC.AG зі штаб-квартирою у Баварії. EKC з січня 2023 року по квітень 2024 року експортувала до Росії хрому на 24 млн євро, що склало понад 50% загального імпорту хрому росіянами за цей період.

Видання нагадує, що хром критично важливий для оборонного виробництва. Зокрема, цей матеріал використовується у виробництві озброєння: хромом вкривають зсередини стволи на артилерійських гарматах та стрілецькій зброї, що суттєво підвищує її зносостійкість та захищає від корозії. Хромовані стволи мають більшу точність та служать значно довше за нехромовані: зокрема, ресурс артилерійського ствола подовжується щонайменше в три рази.

При цьому компанію EKC очолює росіянин Володимир Платунов, який з 1990-х років живе в Німеччини, попри наявне російське громадянство. Керівний склад компанії – також особи з російським громадянством (фінансовий директор – Євген Порохня, головний менеджер з продажу – Олег Крилов), які мають російські податкові номери. Значна частина з 21 співробітника компанії "володіє російською мовою", а головні представництва розташовані серед іншого у союзному росіянам Китаї. Серед головних клієнтів EKC значився російський "Уралвагонзавод", провідний виробник бронетехніки для російської армії.

Керівництво компанії попри наявні докази заперечує, що постачало матеріали для російської оборонної промисловості. Велика Британія 24 лютого 2025 року включила EKC у санкційний список. У відповідь EKC випустила офіційну заяву, де заявила, що нібито дотримується міжнародних обмежень та планує оскаржити санкції у судовому порядку – вони, мовляв, незаконні. Втім, невідомо, чи вдалося компанії реально це зробити.

Нещодавно чинний президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених ще адміністрацією Джо Байдена. Відповідно до указу, опублікованого у Федеральному реєстрі США, на один рік продовжено надзвичайний стан, запроваджений після російської агресії проти України.

Тим часом демократи в Палаті представників Конгресу США представили новий законопроєкт, спрямований на підтримку України та посилення санкцій проти Росії. Документ з'явився 14 квітня як відповідь на позицію адміністрації президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни.