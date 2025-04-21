Cпроба Путіна провалилася: в ЦПД пояснили, навіщо росіянам було потрібно "перемир'я"

Путін планував виставити себе "миротворцем", але це йому не вдалося

Кремль намагався реалізувати інформаційну операцію проти України, оголосивши в односторонньому порядку так зване "великоднє перемир'я". Але спроба росіян провалилася: російському правителю Володимиру Путіну не вдалося вдати із себе "великого миротворця", хоча це було однією з головних цілей російського режиму.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у своєму Telegram. Він нагадав, що російські окупанти самі не дотримувалися оголошеного "перемир'я", використовуючи цей час для підготовки нових штурмових дій та продовжуючи штурми на ключових напрямках.

"Інформаційна операція росіян, метою якої було звинуватити Україну в зриві "перемир‘я", провалилася, в тому числі в західному інфополі… Звісно, якби Росія хотіла б справді завершити війну, то "великоднє перемир‘я" для початку можна було б продовжити на 30 днів. І, звісно ж, дуже доцільною є пропозиція президента України щодо відсутності ударів ракетами та далекобійними дронами по цивільних", – зазначив Коваленко.

За словами керівника ЦПД, скоро стане зрозуміло, чи справді Росія націлена на припинення війни. Але скоріше за все, це не так, оскільки прагнення РФ до миру поки що взагалі не видно.

"Ще раз зазначу, спроба Путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі. Це важливо", – резюмував Коваленко.

Зазначимо, в США заявили раніше, що вітали б можливість продовження "Великоднього перемир’я" в Україні, яке оголошував Володимир Путін. У Києві після цього повідомили, що перемир’я особливо й не було, а росіяни за старою традицією звинувачують у всіх своїх бідах Україну – активно вигадуючи фейки про нібито "українські удари" та "українські обстріли". Хоча саме росіяни намагалися використати перемир'я для подальшої підготовки бойових дій.

За даними президента України Володимира Зеленського, протягом 20 квітня попри оголошене "перемир'я" російські війська здійснили 67 штурмів проти українських позицій на різних напрямках, найбільше – на Покровському. Було зафіксовано 1355 російських обстрілів, з них 713 – із використанням важкого озброєння, та 673 застосування росіянами FPV. Українські війська, зі свого боку, виключно реагували на російські обстріли та атаки.