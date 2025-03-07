Дополнительные несколько лет. Кто из украинцев получит их за период безработицы

В страховой стаж засчитают этапы, когда лицо училось

В страховой стаж украинцев могут не засчитать определенные периоды безработицы. В частности говорится об этапе, когда лицо училось после 2004 года.

Правила о зачислении лет в страховой стаж изменились с 1 января 2004 года, когда приняли закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", как пояснил пенсионный эксперт Сергей Коробкин, передает "На пенсии".

Он напоминает, что ранее в стаж включались периоды обучения, но с 2004 эти правила не действуют. Ведь для зачисления стажа лицу или работодателю вместо своего работника нужно платить страховые взносы, но при обучении этого никто не делает. Выход в этой ситуации один – докупить эти годы в Пенсионном фонде Украины.

Какие годы не впишут в трудовую книжку после 2004 года:

очного обучения в вузах, техникумах, училищах;

повышения квалификации и переподготовки кадров;

обучения в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре;

работы за границей, если это не предусмотрено международными пенсионными договорами, ратифицированными Украиной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из украинцев не вырастут пенсии после марта.