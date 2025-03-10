Ошийок за 380 грн не хочете? Де можна зекономити до 140 грн на м'ясі до шашлику

Вартість ошийка зі свинини нині коливається від 239 до 379 гривень, залежно від магазину

Ціни на м'ясо продовжують витягувати з гаманців українців чималі суми. Тим паче, що нині надворі майже літня погода і на 8 березня більшість вже жарили шашлик. Ймовірно, що попит на цей вид м'яса підскочить найближчим часом.

Тому "Телеграф" вирішив проаналізувати ціни в різних торгових мережах та дізнатись, де наразі найвигідніше можна купити кілограм свинини ошийок для шашлику. Місцями вартість просто захмарна — 379 гривень.

Найдешевше кіло ошийка можна придбати в "Novus", адже там його ціна складає 239,0 гривень.

Ошийок, що на 10,5 гривень дорожче, є в "Metro" — 249,50 гривень.

За майже 290 гривень 1 кілограм ошийка продається в "Auchan".

Водночас за 300 гривень ціна перевалила у "MegaMarket", адже там кіло цього м'яса коштує 306,40 гривень.

А от найдорожча пропозиція ошийка зі свинини є в "Сільпо" — за 379,0 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна букета на 8 Березня в Одесі склала майже мінімальну зарплату в Україні. В мережі бурхливо відреагували.