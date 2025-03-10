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Ошийок за 380 грн не хочете? Де можна зекономити до 140 грн на м'ясі до шашлику

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Шашлик смажиться
Шашлик смажиться. Фото ТСН

Вартість ошийка зі свинини нині коливається від 239 до 379 гривень, залежно від магазину

Ціни на м'ясо продовжують витягувати з гаманців українців чималі суми. Тим паче, що нині надворі майже літня погода і на 8 березня більшість вже жарили шашлик. Ймовірно, що попит на цей вид м'яса підскочить найближчим часом.

Тому "Телеграф" вирішив проаналізувати ціни в різних торгових мережах та дізнатись, де наразі найвигідніше можна купити кілограм свинини ошийок для шашлику. Місцями вартість просто захмарна — 379 гривень.

Найдешевше кіло ошийка можна придбати в "Novus", адже там його ціна складає 239,0 гривень.

Ошийок, що на 10,5 гривень дорожче, є в "Metro" — 249,50 гривень.

За майже 290 гривень 1 кілограм ошийка продається в "Auchan".

Водночас за 300 гривень ціна перевалила у "MegaMarket", адже там кіло цього м'яса коштує 306,40 гривень.

А от найдорожча пропозиція ошийка зі свинини є в "Сільпо" — за 379,0 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна букета на 8 Березня в Одесі склала майже мінімальну зарплату в Україні. В мережі бурхливо відреагували.

Теги:
#М'ясо #Ціни #Ціни на продукти #Шашлик