Ошеек за 380 грн не хотите? Где можно сэкономить до 140 грн на мясе к шашлыку

Стоимость ошейка из свинины сейчас колеблется от 239 до 379 гривен, в зависимости от магазина

Цены на мясо продолжают вытягивать из кошельков украинцев немалые суммы. Тем более, что сейчас на улице почти летняя погода и на 8 марта большинство уже жарили шашлык. Вероятно, что спрос на этот вид мяса подскочит в ближайшее время.

Поэтому "Телеграф" решил проанализировать цены в различных торговых сетях и узнать, где сейчас выгоднее всего можно купить килограмм свинины ошеек для шашлыка. Местами стоимость просто заоблачная — 379 гривен.

Дешевле всего кило ошейка можно приобрести в "Novus", ведь там его цена составляет 239,0 гривны.

Ошеек, что на 10,5 гривен дороже, есть в "Metro" — 249,50 гривен

За почти 290 гривен 1 килограмм ошейка продается в "Auchan".

В то же время, за 300 гривен цена перевалила в "MegaMarket", ведь там кило этого мяса стоит 306,40 гривен.

А вот самое дорогое предложение ошейка из свинины есть у "Сільпо" — за 379,0 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цена букета на 8 марта в Одессе составила почти минимальную зарплату в Украине. В сети бурно отреагировали.