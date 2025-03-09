"Продай нирку - купи квіти" - ціна букета на 8 Березня в Одесі вразила мережу (відео)

Букет — за ціною мінімалки

8 березня — день, коли виторг квіткових магазинів один з найбільших протягом року. Ціни напередодні та у свято злітають до небес, проте навіть враховуючи це, вартість букета в Одесі вражає.

Святковий букет з гортензій, ранункулюсів та евкаліпту коштує 7 500 гривень. Варто зазначити, що ці квіти завжди коштують дорого.

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Нагадаємо, зараз розмір мінімальної зарплати в Україні складає 8 тисяч гривень. Таким чином, деяким українцям довелося б працювати цілий місяць, щоб мати змогу купити цей букет.

В коментарях з сарказмом пропонують інший спосіб купити квіти — "продати нирку". Також жартують, що в ціні зайвий нуль (а то й два).

Проте це ще не межа — наприклад до Дня Закоханих у лютому пропонували купити букет за 120 800 гривень. Він складався з 1001 троянди сорту Grand Prix.

А тим часом, як розповідав "Телеграф", штучний інтелект назвав п'ять причин, чому не треба дарувати жінкам квіти на 8 Березня. Серед них — стереотипність такого подарунка та не лише.