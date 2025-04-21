"Женя, ти сказився?": українці відреагували на жарт Кошового про Великдень

Комік нарвався на хейт через нетипове привітання зі святами

Відомий український комік Євген Кошовий, який за останній час помітно схуд, нестандартно привітав українців з Великоднем. Реакція українців на нього була різною.

Комік поширив ролик, на якому вітає українців з Великоднем. На ньому видно, що гуморист відтворив паску на своїй голові. Так Кошовий помастив голову білою помадкою та прикрасив кольоровою присипкою.

Кошовий привітав українців з Великоднем

Такий вчинок оцінили не всі українці. У коментарях до відео люди обурюються, що Кошовий пожартував із символу Великодня — паски. Деякі користувачі мережі вважають такі жарти недоречними.

"Довбограй! Нічого святого".

Користувач мережі розкритикувала Кошового за жарт

"Дістав зі своїм гумором. Недоречно в таке свято так виглядати".

Користувачка мережі вважає недоречним жарт Кошового

"Воно під чимось?".

Користувачка мережі не зрозуміла гумору Кошового

"Інколи краще мовчати, ніж говорити".

Кошового захейтили за великодній жарт

"Женя, ти сказився, чи що?".

Люди критикують Кошового за жарт із паскою

"Кошовий, якось недоречно, не по-християнськи, можливо, ти антихрист. Дуже сильно зганьбив себе".

Користувачка вважає жарт Кошового антихристиянським

Водночас були й такі люди, котрі не побачили у такому жарті чогось поганого. Вони вважають, що більшість надто серйозно сприйняла гумор Кошового.

"Думаю, то дружина паски пекла і йому намастила, поки він спав. Прокинувся, а тут ціле свято на голові! І не постидався викласти відео, як його дружина зробила. А ви всі злі!".

Користувачка мережі підтримала Кошового

"Хто не зрозумів, він привітав таким чином язичників, які до приходу християнства святкували день відродження і родючості подібним чином, як це зараз роблять ті ж православні язичники, нічого не змінилося. А справжня Пасха (Песах) — це Ісус Христос. А те, що зробив цей гуморний хлопець, це потролив тих, хто змішує грішне з праведним".

Користувач мережі вважає, що Кошового не зрозуміли

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про доньок Євгена Кошового. Одна з них брала участь у популярному телепроєкті.