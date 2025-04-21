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"Женя, ти сказився?": українці відреагували на жарт Кошового про Великдень

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Кошовий привітав українців з Великоднем Новина оновлена 21 квітня 2025, 11:07
Кошовий привітав українців з Великоднем. Фото Колаж "Телеграфу"

Комік нарвався на хейт через нетипове привітання зі святами

Відомий український комік Євген Кошовий, який за останній час помітно схуд, нестандартно привітав українців з Великоднем. Реакція українців на нього була різною.

Комік поширив ролик, на якому вітає українців з Великоднем. На ньому видно, що гуморист відтворив паску на своїй голові. Так Кошовий помастив голову білою помадкою та прикрасив кольоровою присипкою.

Кошовий привітав українців з Великоднем

Такий вчинок оцінили не всі українці. У коментарях до відео люди обурюються, що Кошовий пожартував із символу Великодня — паски. Деякі користувачі мережі вважають такі жарти недоречними.

  • "Довбограй! Нічого святого".
Реакція мережі на гумор Кошового
Користувач мережі розкритикувала Кошового за жарт
  • "Дістав зі своїм гумором. Недоречно в таке свято так виглядати".
Жарт Кошового про Великдень
Користувачка мережі вважає недоречним жарт Кошового
  • "Воно під чимось?".
Кошовий про Великдень
Користувачка мережі не зрозуміла гумору Кошового
  • "Інколи краще мовчати, ніж говорити".
Кошовий хейт
Кошового захейтили за великодній жарт
  • "Женя, ти сказився, чи що?".
Кошового розкритикували за жарт про Великдень
Люди критикують Кошового за жарт із паскою
  • "Кошовий, якось недоречно, не по-християнськи, можливо, ти антихрист. Дуже сильно зганьбив себе".
Кошовий пожартував про Великдень
Користувачка вважає жарт Кошового антихристиянським

Водночас були й такі люди, котрі не побачили у такому жарті чогось поганого. Вони вважають, що більшість надто серйозно сприйняла гумор Кошового.

  • "Думаю, то дружина паски пекла і йому намастила, поки він спав. Прокинувся, а тут ціле свято на голові! І не постидався викласти відео, як його дружина зробила. А ви всі злі!".
Кошовий про Великдень
Користувачка мережі підтримала Кошового
  • "Хто не зрозумів, він привітав таким чином язичників, які до приходу християнства святкували день відродження і родючості подібним чином, як це зараз роблять ті ж православні язичники, нічого не змінилося. А справжня Пасха (Песах) — це Ісус Христос. А те, що зробив цей гуморний хлопець, це потролив тих, хто змішує грішне з праведним".
Реакція мережі на жарт Кошового
Користувач мережі вважає, що Кошового не зрозуміли

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про доньок Євгена Кошового. Одна з них брала участь у популярному телепроєкті.

Теги:
#Великдень #Євген Кошовий #Привітання