"Женя, ти сказився?": українці відреагували на жарт Кошового про Великдень
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Комік нарвався на хейт через нетипове привітання зі святами
Відомий український комік Євген Кошовий, який за останній час помітно схуд, нестандартно привітав українців з Великоднем. Реакція українців на нього була різною.
Комік поширив ролик, на якому вітає українців з Великоднем. На ньому видно, що гуморист відтворив паску на своїй голові. Так Кошовий помастив голову білою помадкою та прикрасив кольоровою присипкою.
Такий вчинок оцінили не всі українці. У коментарях до відео люди обурюються, що Кошовий пожартував із символу Великодня — паски. Деякі користувачі мережі вважають такі жарти недоречними.
- "Довбограй! Нічого святого".
- "Дістав зі своїм гумором. Недоречно в таке свято так виглядати".
- "Воно під чимось?".
- "Інколи краще мовчати, ніж говорити".
- "Женя, ти сказився, чи що?".
- "Кошовий, якось недоречно, не по-християнськи, можливо, ти антихрист. Дуже сильно зганьбив себе".
Водночас були й такі люди, котрі не побачили у такому жарті чогось поганого. Вони вважають, що більшість надто серйозно сприйняла гумор Кошового.
- "Думаю, то дружина паски пекла і йому намастила, поки він спав. Прокинувся, а тут ціле свято на голові! І не постидався викласти відео, як його дружина зробила. А ви всі злі!".
- "Хто не зрозумів, він привітав таким чином язичників, які до приходу християнства святкували день відродження і родючості подібним чином, як це зараз роблять ті ж православні язичники, нічого не змінилося. А справжня Пасха (Песах) — це Ісус Христос. А те, що зробив цей гуморний хлопець, це потролив тих, хто змішує грішне з праведним".
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про доньок Євгена Кошового. Одна з них брала участь у популярному телепроєкті.