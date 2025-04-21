Чоловік у Кам'янському стріляв в людей з автомату: з'явилися деталі події (відео)

На подвір'ї перебували діти та інші дорослі мешканці будинку

У житловому подвірʼї міста Кам’янське, що на Дніпропетровщині, сталася стрілянина з автомата. Чоловік нібито був напідпитку.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Чоловік застосував вогнепальну зброю. Джерела "Телеграфу" кажуть, що нападник може бути вйськовим.

"У Камʼянському мешканець Дніпра почав стріляти з вогнепальної зброї посеред подвірʼя багатоквартирного будинку. Все сталось внаслідок сварки між 45-річним дніпрянином та 38-річним місцевим", — повідомили в телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, стрілець був напідпитку. Під час сварки з іншим чоловіком він схопився за зброю і відкрив вогонь.

На момент стрілянини на подвір'ї перебували діти та інші дорослі мешканці будинку.

Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Місцеві пабліки пишуть, що стрілок був напідпитку і виявився військовим.

Те саме сказали і джерела "Телеграфу". За словами співрозмовника видання, чоловік дійсно може бути військовим, який був демобілізований.

"Телеграф" також звернувся за коментарем до поліції. Речниця поліції у Дніпропетровській області Анна Старчевська каже, що чоловіка було затримано.Деталі будуть згодом.

Раніше "Телеграф" писав, що зірки шоубізу лютують через трагедію з 27-річною українкою, яку вбив її ж хлопець.