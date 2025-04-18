Чи здорожчає молоко після 29 квітня? Експерт пояснив, як на ринок молочки вплинуть нові правила

Експерт поділився прогнозом

Нові правила торгівлі молоком почнуть діяти в Україні вже з 29 квітня. Набере чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства № 4150, яким удосконалюються заходи щодо належного обігу молока й молочних продуктів на агропродовольчих ринках України.

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур пояснив "Телеграфу", що запровадження нових стандартів — необхідність. Без цього Україні закриють доступ до європейського ринку й нашій молочній галузі буде дуже важко.

Він розповів, як нові стандарти позначаться на цінах для кінцевого споживача. За словами експерта, ціни залежать від пропозиції та запровадження європейських норм регулювання націнок.

"По пропозиції я не бачу проблем. Менше піде на експорт, більше заповнить внутрішній ринок. Наша молочна галузь може забезпечити всіх якісними продуктами. По-друге, повинні бути прийняті і імплементовані європейські норми по взаємовідносинам постачальників і рітейла, їх взаємовідносинам, які регулюють націнки і всі інші речі", — зазначив Дідур.

Експерт резюмував, що ціни будуть нормальними, якщо "мережі не будуть накручувати більше, ніж потрібно". Але це, додав він, вже питання до антимонопольного комітету.

Нагадаємо, Арсен Дідур також розповів "Телеграфу", чи торкнуться нові правила бабусь, що торгують молоком. Якщо людина продає молоко, в неї мають бути всі відповідні документи.