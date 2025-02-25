Працював прибиральником і викидайлом у клубі: цікаві факти про Папу Римського Франциска, яких ви точно не знали

Понтифік працював прибиральником і охоронцем у нічному клубі

Папа Римський Франциск — відомий на весь світ священнослужитель і голова католицької церкви. Він запам'ятався скандальними висловлюваннями, що українці та росіяни — "брати" і не визнавав Росію країною-окупанткою. А от протягом останніх днів стало відомо, що Папа Римський перебуває у лікарні у важкому стані, тож медики борються за його життя.

"Телеграф" підготував добірку цікавих фактів про Папу Римського, яких ви могли не знати.

Що відомо про Папу Римського

У мирському житті Папа називається Хорхе Маріо Берґольйо. Він завжди жив скромно і без зайвої розкоші. Зокрема, у 2000-х Хорхе став кардиналом, але відмовився від помпезних апартаментів. Він обрав невеличку квартиру, де сам собі готував. Також Берґольйо продовжив користуватися громадським транспортом, хоча мав можливість пересісти на автомобіль.

Ставши Папою Римським у 2013 році, він відмовився від золотого персня, який означає владу. Замість трону він вирішив встановити звичайне крісло та зменшити кількість кімнат у Ватиканській резиденції. Одного разу скромність Папи спричинила курйоз. Він хотів поговорити зі своїм другом — головою ордену єзуїтів Адольфо Ніколасом, але без послуг секретаря. Коли оператор підніс трубку, він не повірив, що це Папа та іронічно сказав: "Дійсно?А я тоді Наполеон!".

Папа Римський відмовляється від розкоші, фото Getty Images

Римський також не залишає собі дорогі подарунки. Наприклад, байкерську куртку та мотоцикл Harley-Davidson священнослужитель перепродав на аукціоні за 57,5 та 241,5 тисяч доларів. Він перерахував кошти на благодійність. Водночас Папа не користується розкішними автівками у робочих поїздках. Замість цього він обирає бюджетні моделі.

Понтифік їздить на бюджетних авто, фото Getty Images

Римський також цитував "великих російських класиків", наприклад, Федора Достоєвського та Льва Толстого. У 2021 році під час візиту у Словаччину голова католицької церкви згадував притчу "Великий інквізитор" Достоєвського та закликав не обмінювати свободу на якісь інші речі. Окрім цього, він закликав студентів вивчати Достоєвського і цитував його вже навіть під час повномасштабної війни Росії проти України.

Цікаво, що Папа любить латиноамериканські танці і в молодості займався ними. Ставши священником, він почав лише спостерігати за танцівниками. Одного разу люди влаштували флешмоб "Танго для Папи Римського", під час якого виконали улюблений танець Римського.

Римському подобаються латиноамериканські танці, фото Getty Images

Улюбленим футбольним клубом понтифіка є "Сан-Лоренсо" з Буенос-Айреса. Це й недивно, враховуючи, що Папа народився і виріс в аргентинській столиці. Також разом з рідними Римський періодично відвідував футбольні матчі.

Папа почав працювати ще в юності, аби забезпечувати себе. Певний час Римський був викидайлом у нічному клубі Буенос-Айреса. Також працював прибиральником і лаборантом.

Папа був прибиральником і викидайлом в клубі, фото Getty Images

Голова католицької церкви понад 30 років не дивиться телевізор. Таку обітницю він дав Діві Марії. Папа відмовився навіть від перегляду матчів улюбленого футбольного клубу. Водночас понтифік веде сторінку в інстаграмі та записував власний подкаст.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Папа Римський може подати у відставку через проблеми зі здоров'ям. У нього виявили двосторонню пневмонію.