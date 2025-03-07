У Києві на вихідних відбудуться продуктові ярмарки: адреси та райони

Тут завжди багатолюдно

На вихідних, 8 та 9 березня, мешканців та гостей столиці запрошують відвідати продуктові ярмарки, які відбуватимуться у різних районах Києва. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.

Фермери чекають на покупців зі свіжими товарами на будь-який смак і гаманець. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Варто зазначити, що ціни на подібних сільськогосподарських ярмарках значно нижчі ніж у магазинах та супермаркетах. Крім цього, тут ви зможете особисто поспілкуватися із фермерами та дізнатися у них секрети отримання справжньої якісної продукції.

Ярмарок проходитиме з дотриманням усіх передбачених під час військового стану правил безпеки.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Перед тим, як відвідати ярмарки, рекомендуємо вам уважно ознайомитися з переліком локацій, на яких вони будуть організовані.

Так, сільськогосподарські ярмарки у суботу, 8 березня, пройдуть за такими адресами:

У неділю, 9 березня, ярмарки будуть організовані у столиці на наступних локаціях:

Крім цього, ви завжди можете відвідати комунальні ринки, розташовані за такими адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16

Нагадаємо, ціни на такі продукти для борщу, як капуста, морква, картопля, цибуля, на українському ринку продовжують коливатися. За певний період ціна на них суттєво зросла і зміни не оминули цінника на буряки.

Ми розібралися, за скільки можна було купити кілограм буряків у січні 2020 року і як змінилася на них вартість протягом 5 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує масло у Польщі та Україні. Редакція порівняла ціни на олію у польському магазині Biedronka та українському АТБ. Результат виявився несподіваним.