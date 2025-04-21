"Перемир’я" офіційно завершено — росіяни знову пішли в наступ
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Росія оголосила про припинення так званого "режиму тиші" і відновлення штурмових дій. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на російське Міноборони.
Хоча фактично оголошене Кремлем перемир'я було лише на папері, адже росіяни три тисячі разів порушили його, у Росії заявили про продовження так званої "спеціальної військової операції" (так вони називають війну проти України).
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