"Перемир’я" офіційно завершено — росіяни знову пішли в наступ

Росія оголосила про припинення так званого "‎режиму тиші" і відновлення штурмових дій. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на російське Міноборони.

Хоча фактично оголошене Кремлем перемир'я було лише на папері, адже росіяни три тисячі разів порушили його, у Росії заявили про продовження так званої "спеціальної військової операції" (так вони називають війну проти України).

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