Помер Папа Римський

Йому було 88 років

Папа Римський Франциск, який тривалий час серйозно хворів, помер у понеділок, 21 квітня. Йому було 88 років.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційні дані Ватикану. Зазначається, що за останній час здоров'я Папи значно похитнула сильна подвійна пневмонія.

"Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого Святішого Отця Франциска", – оголосив кардинал Кевін Фаррел в ефірі телеканалу Ватикану.

Зауважимо, що Папа Римський Франциск був першим латиноамериканським лідером Римсько-католицької церкви. У Ватикані кажуть, що він поклав кінець бурхливому правлінню, позначеному розколом і напруженістю. Папа Франциск був Папою з 13 березня 2013 року до 21 квітня 2025 року, тобто 12 років, 1 місяць і 8 днів.

Коли Папу бачили востаннє

За день до смерті, у неділю, 20 квітня 2025, Папа Франциск в "Домі святої Марти" у Ватикані мав коротку приватну зустріч з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джеймсом Девідом Венсом. Ця зустріч тривала кілька хвилин.

Папа Римський на зустрічі з Венсом

На фото, які тоді публікували, Папа Франциск був доволі в не поганій формі. Виглядав активним та відпочившим, та вже наступного дня він помер. Проте ЗМІ писали, що Папа Франциск не брав участі у зустрічі з Венсом. Замість нього переговори провів кардинал П’єтро Паролін.

Чим хворів Папа Франциск

У лютому 2025 року Папу Франциска госпіталізували з важкою респіраторною інфекцією. Вона швидко переросла у двостороннє запалення легень, яке супроводжувалось сильними бронхіальними спазмами. Тоді ж з'явилась інформація про ознаки початку ниркової недостатності.

Через 5 тижнів Папу виписали з римської лікарні Джемеллі. Однак його стан залишався складним, і він продовжував проходити реабілітацію у Ватикані і рідко брав участь у публічних заходах та службах.

Додамо, що в доволі молодому віці Папі Франциску видалили частину легені через плеврит. У 2021 році він переніс операцію на кишківнику через дивертикуліт, а в 2023 — хірургічне втручання з приводу грижі. Останнім часом Папа пересувався на інвалідному візку, а до того з тростиною, адже мав серйозні проблеми з коліном.

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