Він може замінити Папу Римського: що відомо про наймолодшого кардинала Католицької Церкви Миколу Бичка і як виглядає

Папа Римський вручив українцю особливий атрибут

Микола Бичок — єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла Української Греко-католицької Церкви. У 44 роки він став наймолодшим кардиналом Ватикану, номінованих Папою Римським. А от понтифік зараз у важкому стані перебуває у лікарні.

Владика Микола Бичок народився у 1980 році в Тернополі. У 17 років він вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя та здобув ліценціят з душпастирського богослов’я. У 2003 році Бичок склав довічні обіти, а через 2 роки отримав єрейські свячення.

Микола Бичок присвятив життя церковній службі, фото з мережі

Микола вів служби в храмі Матері Божої Неустанної помочі в Прокоп’євську, що у Росії. Певний час був настоятелем монастиря Отців Редемптористів та парафії в Івано-Франківську. У 2015 році українець служив на парафії святого Івана Хрестителя в Ньюарку, що у США.

Микола Бичок вів богослужіння у США, фото з мережі

У 2020 році єпископ Мельбурнський УГКЦ Петро Стасюк зрікся з пастирського уряду. На його місце Папа Франциск призначив Миколу Бичка. Єпископська хіротонія відбулася в архикатедральному соборі святого Юра у Львові. Головним святителем був голова УГКЦ Святослав Шевчук.

Микола Бичок та голова УГКЦ Святослав Шевчук, фото зі сторінки Святослава Шевчука

Через карантинні обмеження Бичок потрапив на місце служби в Австралію у 2021 році. Інтронізація (акт посвячення на найвищу посаду в церкві) відбулась у катедральному соборі святих Петра і Павла в Мельбурні.

У грудні 2024 року Бичок став наймолодшим кардиналом Католицької Церкви. На публічну Консисторію (нараду) українець за давньою київською традицією одягнув фіолетову мантію, прикрашену вишитими зображеннями святих Петра та Павла.

Бичок став наймолодшим кардиналом Католицької Церкви, фото Vatican Media

Під час Консисторії Папа Римський обрав 21 нового кардинала, яким надав церковні атрибути — камелавку (головний убір) і перстень. Водночас український священнослужитель отримав головний убір, який відрізнявся від інших. Йдеться про клобук-куколь, який одягали в часи Берестейської унії. Він був схожий до того, який носив один з перших голів Унійної Київської митрополії Іпатій Потій.

Папа Римський і Микола Бичок під час Консисторії, фото Vatican Media

Титулярним храмом-осідком українця став собор святої Софії у Римі. Раніше тут був осідок голів УГКЦ — Патріархів Мирослава-Івана Любачівського і Любомира Гузара. Під час Консисторії Бичок зазначив, що він пам'ятає про рідну країну, "нині розорену війною". Також єпископ закликав усіх молитися за Україну.

"Я єпископ в Австралії, кардинал Вселенської Церкви, але Україна в моєму серці", — сказав він.

Микола Бичок - наймолодший кардинал Католицької Церкви, фото Vatican Media

Цікаво, що упродовж останніх століть понтифіками ставали винятково кардинали. Це означає, що теоретично Бичок міг би претендувати на престол у Ватикані після смерті чинного Папи.

Раніше "Телеграф" розповідав цікаві факти про Папу Римського Франциска. Виявляється, понтифік колись був викидайлом і прибиральником.