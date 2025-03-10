Родичі пенсіонера можуть отримати двократну виплату. Яка її сума

Родина може отримати двократну допомогу, якщо в ній помер пенсіонер

Нарахування двох пенсій одразу передбачено для осіб, що поховали пенсіонера. Сума такої виплати залежить від встановленого розміру пенсії, яку отримував померлий.

Допомога у двомісячній пенсії надається людям, які самостійно здійснили поховання особи. Про це йдеться у "Дії".

Але якщо померлий отримував пенсію згідно з законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то сума виплати збільшується до трьох пенсій, але допомога не може бути менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Водночас виплату не здійснять, якщо поховання пенсіонера відбулось коштом держави.

Список документів, які потрібно подати для отримання послуги:

Заява про виплату допомоги на поховання;

Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

Свідоцтво про смерть;

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли почнуть приходити перші збільшені пенсії після індексації та скільки українців їх отримає.