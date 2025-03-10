Родственники пенсионера могут получить двукратную выплату. Какова ее сумма

Семья может получить двукратную помощь, если в ней умер пенсионер

Начисление двух пенсий сразу предусмотрено для лиц, похоронивших пенсионера. Сумма такой выплаты зависит от установленного размера пенсии, которую получал умерший.

Помощь в двухмесячной пенсии предоставляется людям, самостоятельно осуществившим захоронение лица. Об этом говорится в "Действии" (Ред. в укр. вар. — "Дія").

Но если умерший получал пенсию согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то сумма выплаты увеличивается до трех пенсий, но помощь не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В то же время выплату не осуществят, если погребение пенсионера состоялось за счет государства.

Список документов, которые нужно подать для получения услуги:

Заявление о выплате помощи на погребение;

Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

Свидетельство о смерти;

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения помощи на погребение или справку о смерти пенсионера;

В случае регистрации смерти за пределами Украины подается свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда начнут приходить первые увеличенные пенсии после индексации и сколько украинцев их получит.