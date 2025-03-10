Родственники пенсионера могут получить двукратную выплату. Какова ее сумма
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Семья может получить двукратную помощь, если в ней умер пенсионер
Начисление двух пенсий сразу предусмотрено для лиц, похоронивших пенсионера. Сумма такой выплаты зависит от установленного размера пенсии, которую получал умерший.
Помощь в двухмесячной пенсии предоставляется людям, самостоятельно осуществившим захоронение лица. Об этом говорится в "Действии" (Ред. в укр. вар. — "Дія").
Но если умерший получал пенсию согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то сумма выплаты увеличивается до трех пенсий, но помощь не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
В то же время выплату не осуществят, если погребение пенсионера состоялось за счет государства.
Список документов, которые нужно подать для получения услуги:
- Заявление о выплате помощи на погребение;
- Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- Свидетельство о смерти;
- Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения помощи на погребение или справку о смерти пенсионера;
- В случае регистрации смерти за пределами Украины подается свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда начнут приходить первые увеличенные пенсии после индексации и сколько украинцев их получит.