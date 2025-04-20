Московські попи спробують зняти прокляття зі стадіону: мережа регоче

Деякі фанати вважають, що московське "Динамо" прокляте

Навколо "ВТБ-Арени", стадіону ФК "Динамо" (Москва), проведуть хресну ходу. Таким чином священнослужителі РПЦ намагатимуться зняти прокляття з арени.

Про це повідомляє telegram-канал "Перший спорт" із посиланням на неназване джерело. Очікується, що захід відбудеться до кінця квітня 2025 року.

"Навколо стадіону "Динамо" проведуть хресну ходу, щоб зняти прокляття з клубу: церковна хода навколо "ВТБ Арени" має пройти до кінця квітня, зараз дату заходу узгоджують зі стадіоном та столичним МВС.

Раніше ідею хресного ходу навколо арени вже просували фанати, які хотіли "відмолити прокляття", щоб московський клуб став чемпіоном уперше з 1976 року", — йдеться у повідомленні.

У мережі лише посміялися з цієї новини. Користувачі вважають, що Росія котиться до феодалізму.

Зазначимо, "Динамо" Москва зараз йде на 5-му місці в турнірній таблиці чемпіонату РФ, відстаючи від лідера ("Краснодара") на 9 очок.

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