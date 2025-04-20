Дівчина-водій виїхала на рейки просто під поїзд: інше можна назвати дивом (фото)

Машину знищено, але пасажирів вона врятувала

Біля Ужгорода (Закарпатська область) поїзд зніс автомобіль Audi A8 на переїзді. На велике диво у цій усій пригоді ніхто не постраждав.

Деталями про інцидент поділився журналіст Віталій Глагола у своєму telegram-каналі. За його інформацією, за кермом перебувала 26-річна місцева мешканка, а в салоні окрім неї було ще двоє людей.

"Автомобіль розтрощений у хлам, але всередині було троє людей — і всі вони вижили. Їх доставили до Ужгородської лікарні. Медики підтвердили: обійшлося лише синцями та подряпинами, без важких травм", — йдеться у повідомленні.

Журналіст зазначив, що неподалік села Дубриничі жінка не впоралася з керуванням та врізалася у стовп огорожі на переїзді. Через це машину розвернуло та винесло на колію перед поїздом. Машиніст зупинитися не встиг, а тому потяг протяг легковик десь 11 метрів.

В автомобілі лише один пасажир отримав легкі травми, інші відбулися легкими подряпинами та переляком. У поїзді також ніхто не постраждав.

Як повідомлялося раніше, днями в Оболонському районі Києва зіткнулися маршрутний автобус та вантажівка. Постраждали не менше шести осіб, є люди у тяжкому стані.