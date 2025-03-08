Дехто може вийти на пенсію лише в 62 роки, хоча виплата буде суттєвою

Їх пенсія точно буде вищою за 17 тисяч гривень

Пенсію в Україні можна оформити після набуття права на неї, тобто в 60 років. Однак є одна категорія громадян, які зможуть вийти на відпочинок тільки в 62 роки. При цьому вони будуть мати високі пенсії до майже 17 700 гривень.

Отримати право на оформлення пенсії в 62 роки можуть держслужбовці. "Телеграф", використавши пенсійний калькулятор, вирахував, на які виплати вони розраховують у березні 2025.

Держслужбовці, що вирішили вийти на відпочинок в 62 роки у березні 2025 року, маючи загальний стаж в 35 років, при цьому 20 років з них — на посаді держслужбовця, а також щомісячну зарплату в 75 тисяч гривень, отримають 17 690 гривень пенсії.

Зауважте, що їх максимальна пенсія, згідно з розрахунками калькулятора, становить 17 690 гривень. Вона не буде змінюватись, якщо знизити суму зарплати, чи підвищити страховий стаж або вік, в якому держслужбовці виходитимуть на пенсію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого з українців не виросте пенсійне нарахування після індексації у березні.