100 доларів при мінімалці. За який час їх можна накопичити, відкладаючи комфортну суму

Збирати долари можна і за мінімальних доходів, але це займе певний час

На накопичення 1000 доларів піде 2 роки, якщо українець має всього лиш дохід у 8 тисяч гривень. А скільки часу займуть відкладення комфортної суми у людини з мінімалкою, аби вона зібрала 100 доларів.

В цьому вирішив розібратись "Телеграф". Наразі мінімальна зарплата в Україні, згідно зі "Мінфін", становить 8000 гривень, а курс продажу готівкового долара становить 41,55 гривні, відповідно 100 доларів — 4155 гривень.

Тож, якщо щомісячною комфортною сумою заощаджень для українця є 100 гривень, то 100 доларів він зможе назбирати тільки через понад 41 місяць, тобто близько 3,5 років.

Її можна збільшити до 200 гривень. Тоді час відкладень складатиме майже 21 місяць — 1 рік та 9 місяців.

Є також варіант відкладати від щомісячного доходу по 500 чи 800 гривень. У таких випадках ціль в 4155 гривень буде досягнуто за 8,3 місяця та 5,2 місяця відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко можна назбирати 1000 доларів, якщо кинути курити. Ми порахували, що щомісяця з гаманців українців вилітає до 3800 гривень.