100 долларов при минималке. За какое время их можно накопить, откладывая комфортную сумму

Собирать доллары можно и при минимальных доходах, но это займет определенное время

На накопление 1000 долларов уйдет 2 года, если украинец имеет всего лишь доход в 8 тысяч гривен. А сколько времени займут отложения комфортной суммы у человека с минималкой, чтобы он собрал 100 долларов.

В этом решил разобраться "Телеграф". Сейчас минимальная зарплата в Украине, согласно "Минфин", составляет 8000 гривен, а курс продажи наличного доллара составляет 41,55 гривны, соответственно 100 долларов — 4155 гривен.

Поэтому, если ежемесячной комфортной суммой сбережений для украинца является 100 гривен, то 100 долларов он сможет собрать только через более 41 месяц, то есть около 3,5 лет.

Ее можно увеличить до 200 гривен. Тогда время отложений будет составлять почти 21 месяц — 1 год и 9 месяцев.

Есть также вариант откладывать от ежемесячного дохода по 500 или 800 гривен. В таких случаях цель в 4155 гривен будет достигнута за 8,3 месяца и 5,2 месяца соответственно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро можно собрать 1000 долларов, если бросить курить. Мы посчитали, что ежемесячно из кошельков украинцев вылетает до 3800 гривен.