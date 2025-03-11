Відкладайте щодня вартість двох пачок масла: за скільки вдасться накопичити $10 тисяч

Українцю знадобиться досить багато часу, аби зібрати значну суму коштів

Аби накопичити маленьку суму доларів, українцям знадобиться не більше як рік. Однак коли кінцева сума складає 10 000 доларів, то відкладення можуть розтягнутись на роки й з гаманців вилітатимуть значні суми, якщо ці кошти необхідно зібрати в найкоротший термін.

Скільки часу та яку суму необхідно відкладати щодня, аби якнайшвидше мати в руках 10 000 доларів, розбирався "Телеграф". Зауважте, що такий спосіб заощаджень не підходить тим, у кого маленьких щомісячний дохід.

Тож, аби зібрати 10 000 доларів, українцю знадобиться 5 років та 7 місяців. Нижче є схема:

За 1 день — 5 доларів, тобто 206,4 гривні, згідно з курсом купівлі долара в 41,28 гривні 11 березня 2025 року;

За 1 місяць — 150 доларів, тобто 6 192 гривень;

За 1 рік — 1 800 доларів, що дорівнює 74 304 гривням;

За 5 років — 9 000 доларів, а саме 371 520 гривень;

За 5,7 року отримаємо 10 050 доларів, тобто майже 415 тисяч гривень.

Наразі за понад 206 гривень можна купити 30 штук курячих яєць "Ясенсвіт", або дві пачки масла "Яготинського", за даними "Мінфін".

Якщо не хочеться надалі відкладати кошти, то можна скористатись депозитним рахунком в українських банках. Наприклад, якщо покласти на 2 роки кругленьку суму, то українець отримає понад 23 тисячі гривень доходу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що навіть з мізерною зарплатою можна назбирати 1000 доларів.