Ежегодно "улетает" по 1000 долларов на сигареты. Что можно купить на них

Украинцы, которые не будут курить 12 месяцев, могут приобрести себе новенький смартфон, планшет, телевизор, игровую консоль и т.д.

Если бросить курить и в течение этого времени откладывать ежедневно цену пачки сигарет, то за год соберётся более 1000 долларов. Если дальше экономить, то еще через год можно стать владельцем авто.

Но "Телеграф" решил узнать, на что можно потратить 41 400 гривен, согласно актуальному курсу покупки наличного доллара в "Минфин". Мы проанализировали цены на самые популярные материальные нужды.

Если остановиться на технике и гаджетах, то 1000 долларов можно потратить на ноутбук марки "НР" или "Lenovo".

Или на самые свежие смартфоны марки "Apple" или "Xiaomi".

Материальным предметом также может являться игровая консоль. Цена на нее местами стартует почти от 17 тысяч гривен.

Купить за 1000 долларов также можно планшет от "Apple", "Lenovo" или "Sumsung".

Есть также вариант, когда украинец потратит сбережения на телевизор.

Если все вышеперечисленные предметы уже есть дома, то можно также присмотреть робот-пылесос или кофемашину.

Стоит заметить, что большинство из этой техники можно найти по значительно более низким ценам и за один поход в магазин приобрести сразу 2 предмета, но мы взяли конкретный ценовой диапазон — около 41 400 гривен.

Так что, если бросить курить на год, можно собрать 1000 долларов и приобрести новенький смартфон, игровую консоль, робот-пылесос и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно накопить 100 долларов при минимальной зарплате в Украине.