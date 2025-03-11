Ще одна категорія українців залишиться без підвищення пенсій у 2025 році

У березні індексація відбудеться не для всіх літніх осіб

Березнева індексація у 2025 році торкнулась більшості українців, однак є ті, яким не варто очікувати на збільшення виплати. Це стосується тих, хто отримував пенсії по інвалідності з дитинства.

Підвищення пенсійних виплат у 2025 році не охопить осіб з інвалідністю з дитинства. Про це повідомив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі для "УНІАН".

Це пов'язано з тим, що вони отримують не пенсію, а соціальну допомогу через відсутність трудового стажу. Отже, таким особам індексація не передбачається, а, своєю чергою, їх грошова допомога залишиться на рівні щомісячних 2 361 гривні.

"Це, мабуть, головна несправедливість індексації, що деяким підвищать пенсії, а в когось соціальна виплата залишиться незмінною", — мовиться у повідомленні.

Але індексація пенсій по інвалідності все ж таки відбудеться для осіб, що мають І ступінь втрати здоров'я, а саме з 2980 до 3323 гривень, а також для більшості пенсіонерів, що отримують свої виплати за спеціальними законами — чорнобильці чи військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким вимогам потрібно відповідати, аби у 2025 році мати 11 тисяч гривень пенсії.