В Україні починається "полювання" на любителів солодкого: за що можуть оштрафувати

Громадяни, збираючи сік самостійно для потреб, своїми діями можуть спричинити загибель дерева

З середини березня в Україні розпочинається сезон збирання березового соку. Однак у межах населених пунктів така діяльність заборонена. Порушникам, які проводять незаконне збирання соку, може загрожувати чималий штраф.

Про це говорять у Державній екологічній інспекції. Зазначається, що часто громадяни, збираючи сік самостійно для потреб, можуть своїми діями призвести до загибелі дерева.

"Зазвичай це відбувається тому, що люди не дивляться ні на вік дерева, ні на площу, де це можна робити. Як наслідок, усередині берези починаються процеси гниття, грибкові захворювання та дерево втрачає свої якості", — йдеться у повідомленні.

Заготівля деревних соків у межах населених пунктів є порушенням пункту 4.2 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах, відповідальність за яке передбачено ст. 152 КУпАП та тягне за собою накладення штрафу на громадян від 850 до 1700 грн.

За самовільну заготівлю деревних соків у лісах порушників чекатиме покарання згідно зі ст. 70 КУпАП.

Фахівці Державної екологічної інспекції звертають увагу громадян та органів місцевого самоврядування на недопущення добування деревних соків у межах населених пунктів та лісових масивів.

Що таке березовий сік і чому його збирання шкодить природі

Це прозора, солодкувата рідина, що міститься в судинах деревини берези й утворюється у великих кількостях у період весняного руху соку (з середини березня по середину квітня). Містить глюкозу (0,5-2%), мінеральні речовини (0,03%, зокрема К, Са, Fe).

Щоб видобути його, в березі діаметром стовбура не менше 30 см роблять отвір і підставляють ємність, в яку починає капати сік. Свердління отворів та прорубування кори робить дерево вразливим до інфекцій та гниття. Це послаблює екологічну стійкість дерева, роблячи його більш чутливим до несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що насправді ховалося за етикеткою "березовий сік" у Радянському Союзі. Він був одним із найпопулярніших напоїв.