Мілевський зустрівся з ТЦК в Одесі: "думав, що запхнуть у бус" (відео)

Колишній гравець зробив відверту заяву

Скандальний нападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський розповів про нещодавню зустріч із представниками ТЦК. За словами "Мілі", він подумав, що на нього чекає так звана "бусифікація", проте його відпустили через популярність.

Відповідна заява "Мілі" доступна в TikTok. За словами Артема, один із працівників ТЦК впізнав його, після чого ексфутболіста відпустили.

"Це було в Одесі. Я викликав таксі десь о 05:30, приїжджаю на заправку, взяв собі q таксисту хот-доги. Буквально за 5 хвилин все купив. Виходжу із заправки й стоїть бусик. Виходять люди у формі. Один з них мені каже: "Можна ваші документи, Дію". Я погодився, підходжу і думаю собі, зараз запхнуть мене в бус, як на відео в соцмережах. І хтось із них каже: "Ви що травите? Це Артем Мілевський, відпустіть його.

Я одразу пішов у машину, кажу водію: "Давай по газах, доки не передумали", — сказав Мілевський.

Раніше повідомлялося про конфлікт між Мілевським та форвардом "Динамо" Владиславом Ванатом. Другий пожартував про "Мілю", а Артем жорстко відреагував.