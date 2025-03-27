Сколько нужно отдать на продукты для паски в 2025. И это без изюма и глазури

Себестоимость пасок может колебаться, ведь магазины предлагают разные цены на продукты

До Пасхи 2025 есть еще более месяца, но украинцы уже начинают готовиться к празднику, ведь в течение апреля постепенно будет подниматься спрос на товар, соответственно и цена. В их продуктовой корзине точно будут продукты, которые нужны для приготовления пасок.

"Телеграф" решил посчитать, во сколько обойдутся основные ингредиенты для выпечки пасок. Для вычисления окончательной суммы за основу взяли средние цены на товары в "Минфин".

Цены на продукты для паски в 2025

Согласно рецепту, о котором мы писали ранее, нам нужно

дрожжей живых 25 г — 3,725 гривны;

молока 200 г — 11,44 гривны;

яиц 3 шт — 23,88 гривны;

сахара 190 г — 6,5 гривны;

сливочного масла 70 г — 41,04 гривны;

муки 500 г — 15,695 гривны.

Этого набора продуктов, чек на который выйдет в 102,28 гривны, хватит, чтобы приготовить тесто для трех пасок. Соответственно, одна пасочка обойдется в 34,09 гривны, пять будут стоить 170,47 гривны, а десяток — 340,93 гривны. А если нужно где-то 25-50 штук, то сумма подскочит до 852,33-1704,66 грн.

Обратите внимание, что эта сумма была рассчитана без цен на изюм, глазурь, сахарный декор и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли купить искусственные цветы к Пасхе 2025 до 5 гривен за букет.