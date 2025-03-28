П'ятеро дітей, а доходу - 0. Чи може малозабезпечена сім'я отримати значну виплату, якщо двоє батьків працездатні

Соціальна виплата для малозабезпечених родин призначається навіть тоді, коли батьки працездатні, але не працевлаштовані

Малозабезпечені сім'ї в Україні мають право на оформлення соціальної виплати від держави. Аби її отримати, домогосподарству необхідно дотримуватись певних умов.

Сума виплати залежить від доходів членів сім'ї, кількості дітей, а також працездатних та непрацездатних осіб. А якою вона буде, якщо сім'я багатодітна, має двоє батьків, які є працездатними, але доходу в них немає, розбирався "Телеграф", використавши калькулятор на сайті "П'яточок".

Отже, сім'я, де є двоє працездатних батьків, які не працюють, п'ятеро дітей віком від 6 до 18 років, немає пенсіонерів чи осіб з інвалідністю, а сукупний дохід домогосподарства складає 0 гривень, розраховує у 2025 році на грошову допомогу у 26 804,60 гривень.

Відповідно, якби сукупний дохід родини ріс, то сума грошової допомоги зменшувалась. Але кінцевий розмір соціальної виплати визначатиме орган соціального захисту населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з родин в Україні може розраховувати на грошову допомогу в 14 тисяч гривень.