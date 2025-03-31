Російська журналістка звинуватила "Радіо Свобода" в несправедливому звільненні та аб’юзі

Дівчина хоче отримати компенсацію за звільнення

Журналістка Фарида Курбангалієва звинуватила колишнього керівника проєкту "Настоящее Время" Кирила Сухоцького в аб'юзі, брехні та маніпуляціях у матеріалах про теракт у Беслані. Також вона публічно закликала "Радіо Свобода" перепросити перед нею та виплатити компенсацію за "несправедливе звільнення".

Про це Курбангалієва написала у своєму Facebook 30 березня. Її заява пролунала на тлі дискусій про ймовірне закриття фінансованих США медіа.

За словами журналістки, вона пропрацювала три роки на "Радіо Свобода" ведучою, але у 2021 році її контракт не подовжили без пояснень, попри професійні досягнення. Вона стверджує, що причиною стала системна дискредитація з боку Кирила Сухоцького, який тоді очолював кілька редакцій, зокрема й канал "Настоящее Время". Курбангалієва назвала його "людиною-коробкою" через аватарку в соцмережах і звинуватила у маніпуляціях та знущанні з підлеглих.

Кирило Сухоцький

Окрему увагу вона приділила публічному виступу Сухоцького в ефірі "Голосу Америки" у вересні 2024 року, де він розповідав про теракт у Беслані. Зокрема, він згадав жінку, яка "мала 10 дітей у школі", та дівчинку, яка "запропонувала терористу 10 рублів, щоб врятувати маму". Курбангалієва перевірила ці факти через правозахисницю Еллу Кесаєву, журналістку Ольгу Алльонову та інші джерела, які заперечили існування таких історій. На думку Курбангалієвої, це свідчить про публічну вигадку та спекуляцію на трагедії.

"Чому, здавалося б, провідні опозиційні медіа підбирають і працевлаштовують таке професійне сміття", — написала вона.

Курбангалієва також звернулася до керівництва "Радіо Свобода" з двома питаннями: чи не хоче редакція перепросити за звільнення та компенсувати втрати, понесені через припинення контракту. Вона заявила, що має докази тиску з боку Сухоцького у вигляді корпоративного листування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що навколо премії World Press Photo спалахнув скандал. Другою найкращою фотографією на європейському континенті стала світлина пораненого російського окупанта.