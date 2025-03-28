Пятеро детей, а дохода - 0. Может ли малообеспеченная семья получить значительную выплату, если двое родителей трудоспособны

Социальная выплата для малообеспеченных семей назначается даже тогда, когда родители трудоспособны, но не трудоустроены

Малообеспеченные семьи в Украине имеют право на оформление социальной выплаты от государства. Чтобы ее получить, домохозяйству необходимо соблюдать определенные условия.

Сумма выплаты зависит от доходов членов семьи, количества детей, а также трудоспособных и нетрудоспособных лиц. А какой она будет, если семья многодетная, имеет двое родителей, которые трудоспособны, но дохода у них нет, разбирался "Телеграф", использовав калькулятор на сайте "Пяточек".

Следовательно, семья, где есть двое трудоспособных неработающих родителей, пятеро детей в возрасте от 6 до 18 лет, нет пенсионеров или лиц с инвалидностью, а совокупный доход домохозяйства составляет 0 гривен, рассчитывает в 2025 году на денежную помощь в 26 804,60 гривен.

Соответственно, если бы совокупный доход семьи рос, то сумма денежной помощи уменьшалась. Но конечный размер социальной выплаты будет определяться органом социальной защиты населения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из семей в Украине может рассчитывать на денежную помощь в 14 тысяч гривен.