Їх оголосять у розшук? Що загрожує "обмежено придатним", які не пройдуть ВЛК

Невчасно виконана вимога може обернутися не тільки штрафом

Чоловіки, яких раніше визнали "обмежено придатними" до військової служби, повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року. Якщо цієї вимоги не виконати, їх оголосять у розшук.

Про це заявив начальник обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК і СП Віктор Полторакін. Для проходження повторної медкомісії військовозобов'язані мають отримати електронне направлення.

Це можна зробити двома способами:

у територіальному центрі комплектування (ТЦК);

через застосунок "Резерв+", де доступна функція формування запиту на направлення.

Після подання запиту начальник відповідного ТЦК та СП підписує направлення електронним ключем.

Що загрожує тим, хто не пройде ВЛК вчасно

За словами Полторакіна, можливості ВЛК обмежені — комісія може приймати лише 50 осіб на день. Тому військовозобов’язаним радять не зволікати, адже в останні дні потрапити на медогляд майже неможливо.

"Якщо військовозобов'язаний не прийшов, бо не встиг, то відповідальним за це буде він сам", — наголосив Полторакін.

Крім того, у разі відмови від проходження ВЛК, чоловіка можуть оголосити в розшук за порушення правил військового обліку. Також йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати електронне направлення на ВЛК у "Резерв+". Подати запит можна з будь-якого місця, навіть із-за кордону, однак медичний заклад для проходження медогляду визначається системою автоматично.